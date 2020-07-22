Зеленський розповів деталі переговорів з "луцьким терористом"

Президент близько 10 хвилин спілкувався з терористом

Президент близько 10 хвилин спілкувався з терористом

Фото: скріншот відео

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відеокоментар президента.

За словами президента, з терористом вели переговори протягом 9 годин. Спочатку спілкувалися і психологи, і переговорники, але він все погрожував і хотів, щоб були виконані його вимоги.

"Спочатку треба було оцінити його вимоги, оцінити наскільки він адекватна людина... Ми хотіли знати, що відбувається і тримали все на контролі, бо були трохи незрозумілі вимоги, через що це відбувається. А якщо навіть говорити про вимоги, чи відпустить він людей? Потім з'явилася інформація, що мінування йде не тільки цього автобуса, а ще в Луцьку є такі місця", - сказав він.

Зеленський зазначив, що спочатку пропонувалося провести спецоперацію, яка закінчилася б невідомо як.

Це був би штурм, я впевнений, що він був би результативним, але завжди є небезпека, що можуть загинути люди. І це дуже небезпечно. Я захотів поговорити з цією людиною по телефону і спробувати мати можливість, щоб він відпустив людей", - сказав він.

За словами Зеленського, його попередили, що терорист розмовляє з усіма 10-15 секунд і трохи довше він розмовляв з журналістами, а потім кидає трубку.

"Ми з ним говорили 7-10 хвилин і домовилися, що він зробить перший крок і відпустить кількох людей. Я попросив його відпустити вагітну жінку, пораненого, у нас була така інформація, і дитини. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Ми домовилися, що він відпустить три людини, і після цього я запишу відео", - зауважив Зеленський.

За його словами, терорист пообіцяв відпустити з автобуса всіх заручників через півгодини після того, як відео вийде в соцмережах

Приблизно так і сталося - десь 30-40 хвилин було, як він відпустив заручників. Це для мене очевидні кроки, якщо ми можемо щось зробити без штурму, якщо не можемо ризикувати життям навіть однієї людини... Ми маємо результат - всі живі", - сказав президент.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.

У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.

Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників.

Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.

Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників.