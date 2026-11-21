Естонія не розчаровує. Системна підтримка та послідовна проукраїнська позиція

Естонія не розчаровує. Системна підтримка та послідовна проукраїнська позиція

Фото: з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії через атаки на Київ.

Під час зустрічі представники естонського МЗС також поінформували російського дипломата про рішення уряду закрити з 1 грудня всі автомобільні пункти пропуску на кордоні з росією. Це рішення ухвалили у відповідь на ворожу діяльність Кремля.

При цьому міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зазначив, що Росія продовжує систематично атакувати українські міста, інфраструктуру та людей.

"Під ударами опиняються енергетична, економічна й транспортна інфраструктура, а також лікарні, школи, кав’ярні та заклади культури. Лише за останній тиждень загинули або зазнали поранень майже 700 цивільних", – сказав він.