Естонія знову демонструє, що означає справжня підтримка України
Естонія не розчаровує. Системна підтримка та послідовна проукраїнська позиція
Естонія не розчаровує. Системна підтримка та послідовна проукраїнська позиція
Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії через атаки на Київ.
Під час зустрічі представники естонського МЗС також поінформували російського дипломата про рішення уряду закрити з 1 грудня всі автомобільні пункти пропуску на кордоні з росією. Це рішення ухвалили у відповідь на ворожу діяльність Кремля.
При цьому міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зазначив, що Росія продовжує систематично атакувати українські міста, інфраструктуру та людей.
"Під ударами опиняються енергетична, економічна й транспортна інфраструктура, а також лікарні, школи, кав’ярні та заклади культури. Лише за останній тиждень загинули або зазнали поранень майже 700 цивільних", – сказав він.
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