Як Китай переміг на саміті, де нічого не вирішили

Як Китай переміг на саміті, де нічого не вирішили

Фото: з відкритих джерел

Після зустрічі Трампа, Сі і Путіна в Шеньчжені думки розділилися. Одні називають її історичним успіхом, інші провалом, бо крім символічної декларації про те, що ядерна війна погана, ніяких рішень не ухвалили. Найцікавіше, що правду кажуть обидві сторони. Просто вони міряють успіх різними лінійками.

Подивіться, як цей саміт подають китайські державні медіа.

Головне агентство Сіньхуа назвало зустріч новою відправною точкою для нової моделі відносин між великими державами.

Global Times вийшла з редакційною статтею про те, що саміт безпрецедентний і творить історію.

І при цьому з особливою теплотою описала, як Сі після переговорів особисто провів Трампа і Путіна до їхніх автомобілів.

Окремо Пекін розтиражував "чотири тези" Сі про те, як великі країни мають співіснувати. Тобто в центрі кожного матеріалу не результат, а сам Сі, господар, який зібрав за одним столом Вашингтон і Москву.

Китайські націоналісти пішли ще далі. У соцмережах масово розходиться текст під гаслом "хто не сидить за столом, той опиняється в меню".

Його автор переконує, що Трамп приїхав до Шеньчженя не з власної волі, а щоб визнати кінець американської гегемонії. Хоча навіть на Weibo знаходяться тверезі голоси, які нагадують, що Трамп не зможе домовитися з Путіним в обхід України та Європи.

Західні експерти дивляться зовсім інакше. Вони пишуть, що саміт дав мало конкретного, а спільна заява оминула головні питання, Україну та Іран. Тож для Вашингтона і для нас це справді велике ніщо.

Але для Китаю саме так і виглядає перемога. Я вже писав, що в китайській дипломатії символ часто важить більше за заяву. Пекін не потребував підписаних угод. Йому потрібна була картинка, де Сі сидить у центрі, а лідери США і Росії по боках, і цю картинку він отримав. Путін отримав фото на рівних після років ізоляції. А Трамп отримав рукостискання і теплі прощання біля автомобіля.

Тож висновок простий. Китай виграв саміт, на якому нічого не вирішили. І поки Захід рахує конкретні результати, Пекін рахує символи, і вже вкотре в цій грі виявляється сильнішим.