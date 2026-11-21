Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Небезпечний боєприпас впав у дворі поблизу житлових будинків. Піротехніки вилучили бойову частину ракети та транспортували її для подальшого знищення.

Рятувальники нагадують, що в разі виявлення підозрілих предметів не можна наближатися до них або торкатися. Про небезпечну знахідку необхідно негайно повідомити за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, у Києві після ранкового російського удару загорілися будинки. Постраждала одна людина.