У Києві вилучили бойову частину російської балістичної ракети, яка впала поблизу будинків
Сапери ДСНС вилучили нездетоновану бойову частину російської балістичної ракети у Подільському районі Києва
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Небезпечний боєприпас впав у дворі поблизу житлових будинків. Піротехніки вилучили бойову частину ракети та транспортували її для подальшого знищення.
Рятувальники нагадують, що в разі виявлення підозрілих предметів не можна наближатися до них або торкатися. Про небезпечну знахідку необхідно негайно повідомити за номерами 101 або 112.
Нагадаємо, у Києві після ранкового російського удару загорілися будинки. Постраждала одна людина.
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