Спільник "луцького терориста" з Харкова погодився працювати з поліцією

Знайдена у нього зброя та боєприпаси відправлені на експертизу

Знайдена у нього зброя та боєприпаси відправлені на експертизу

Фото: Нацполіція

Житель Харкова, якого напередодні затримали за звинуваченням у співучасті в організації теракту в Луцьку, погодився на співпрацю зі слідством.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Нацполіції області.

В даний час чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального злочину", - повідомляють в поліції.

Знайдена під час обшуку у харків'янина зброя направлена на експертизу.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.

У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.

Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників.

Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.

Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників.

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі спілкування з Максимом Кривошем.