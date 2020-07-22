Спільник "луцького терориста" з Харкова погодився працювати з поліцією
Житель Харкова, якого напередодні затримали за звинуваченням у співучасті в організації теракту в Луцьку, погодився на співпрацю зі слідством.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Нацполіції області.
В даний час чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального злочину", - повідомляють в поліції.
Знайдена під час обшуку у харків'янина зброя направлена на експертизу.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.
У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.
У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.
Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.
Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.
Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників.
Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.
Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників.
Президент України Володимир Зеленський розповів деталі спілкування з Максимом Кривошем.