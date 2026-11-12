Корупція на Чернівецькій митниці: судитимуть співорганізатора схеми на 290 млн грн

Фото: НАБУ

До суду скерували обвинувальний акт стосовно співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці та забезпечувала незаконне ввезення товарів із мінімізацією митних платежів. Унаслідок оборудки державі завдали майже 290 млн гривень збитків

Про це повідомило НАБУ, передає RegioNews .

До злочинної організації входили чинні та колишні посадовці Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, колишній депутат Чернівецької обласної ради, а також представники бізнесу.

За даними слідства, учасники схеми організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів із Туреччини — одягу, взуття та аксесуарів.

Щоб уникнути сплати митних платежів у повному обсязі, вантажівки оформлювали як порожні або декларували в них товари прикриття — тканину, деревно-стружкові плити та цеглу. Їхня митна вартість була значно нижчою за вартість фактично ввезеної продукції.

Керівництво митниці на підставі підроблених документів забезпечувало позачерговий пропуск вантажівок без митного огляду.

Після перетину кордону транспорт прямував до складів, де справжній товар вивантажували для подальшого продажу. Натомість у вантажівки завантажували товари прикриття, які доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених митних платежів.

Нагадаємо, в Запорізькій області правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом метамфетаміну. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку. Обладнання та хімічні компоненти для виробництва закуповували через інтернет і довірених осіб.