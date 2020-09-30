У Миколаєві відмовили трьом партіям у реєстрації їхніх кандидатів

Опівночі закінчився термін реєстрації кандидатів

Опівночі закінчився термін реєстрації кандидатів

Фото: з відкритих джерел

Миколаївська міська виборча комісія не змогла зареєструвати списки депутатів до міської ради від кількох політичних партій, серед них і ОПЗЖ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, не зареєстрували кандидатів від партій "Партія зелених України", "Розумна сила" та "Опозиційна платформа - За життя".

За цими партіям жодне з рішень не набрало достатньої для прийняття кількості голосів.

Так, за відмову в реєстрації депутатів від партії ОПЗЖ пропонували голосувати через порушення гендерної квоти (абзац 1 частина 9 статті 219 Виборчого кодексу України): у п'ятій п'ятірці кандидатів – 4 жінки та 1 чоловік, в 7-й п'ятірці – 4 чоловіки та 1 жінка, в 10-й п'ятірці – 4 жінки та 1 чоловік. Але за це рішення проголосували лише 5 членів комісії, 7 були проти, а двоє утрималися. Альтернативне рішення про реєстрацію кандидатів також не підтримали.

Таким чином, при закінченні строку реєстрації кандидатів, єдиний спосіб для партій домогтися реєстрації своїх кандидатів - це звернутися в суд.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцевих виборах.