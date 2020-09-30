09:46  30 вересня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більш 4 тисяч нових випадків
09:29  30 вересня
Довибори в Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів
08:14  30 вересня
Ситуація на Донбасі: обстрілів та провокацій не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2020, 10:21 3

У Миколаєві відмовили трьом партіям у реєстрації їхніх кандидатів

30 вересня 2020, 10:21 3
Читайте также на русском языке
Опівночі закінчився термін реєстрації кандидатів
Опівночі закінчився термін реєстрації кандидатів
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Миколаївська міська виборча комісія не змогла зареєструвати списки депутатів до міської ради від кількох політичних партій, серед них і ОПЗЖ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, не зареєстрували кандидатів від партій "Партія зелених України", "Розумна сила" та "Опозиційна платформа - За життя".

За цими партіям жодне з рішень не набрало достатньої для прийняття кількості голосів.

Так, за відмову в реєстрації депутатів від партії ОПЗЖ пропонували голосувати через порушення гендерної квоти (абзац 1 частина 9 статті 219 Виборчого кодексу України): у п'ятій п'ятірці кандидатів – 4 жінки та 1 чоловік, в 7-й п'ятірці – 4 чоловіки та 1 жінка, в 10-й п'ятірці – 4 жінки та 1 чоловік. Але за це рішення проголосували лише 5 членів комісії, 7 були проти, а двоє утрималися. Альтернативне рішення про реєстрацію кандидатів також не підтримали.

Таким чином, при закінченні строку реєстрації кандидатів, єдиний спосіб для партій домогтися реєстрації своїх кандидатів - це звернутися в суд.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцевих виборах.

вибори ЦВК Кандидат виборці ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Мер Кам'янського "жалить" конкурентів кишеньковою партією "Бджола"
Непристойна "Пропозиція". Яких пройдисвітів зібрав Сухомлин і до чого тут Зубко
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »