У Львові чоловік задушив жінку шнурком у парку

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У Львові судитимуть чоловіка, який задушив жінку. Вбивство сталось у парковій зоні на вулиці Золотій у Львові

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Злочин трапився влітку. Тоді 49-річний львів'янин у парковій зоні сварився з 46-річною жінкою. Під час конфлікту він витягнув шнурівку з власного кросівка та задушив свою співрозмовницю.

"Досудове розслідування, розпочате за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила його.