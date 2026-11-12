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Для відновлення української енергосистеми після російських атак може знадобитися близько 20 років. При цьому повернути її до довоєнного рівня, ймовірно, не вдасться

Про церозповів енергоексперт Юрій Корольчук в інтерв'ю RegioNews.

За його словами, через масштабні пошкодження відновлення старих теплових електростанцій уже не буде ефективним. Натомість Україні необхідно побудувати п'ять нових газових ТЕС загальною потужністю 3 ГВт.

У мирний час будівництво однієї такої станції займає 5-6 років. Однак за нинішніх умов реалізація всього проєкту може розтягнутися на два десятиліття.

Експерт прогнозує, що в найкращому випадку Україна зможе відновити річне виробництво електроенергії до 100 млрд кВт·год проти довоєнних 150 млрд.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки в ніч на 12 листопада руйнування зафіксували у восьми областях України. Основними цілями ворога стали об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.