На відновлення енергосистеми України можуть знадобитися 20 років
Для відновлення української енергосистеми після російських атак може знадобитися близько 20 років. При цьому повернути її до довоєнного рівня, ймовірно, не вдасться
Про церозповів енергоексперт Юрій Корольчук в інтерв'ю RegioNews.
За його словами, через масштабні пошкодження відновлення старих теплових електростанцій уже не буде ефективним. Натомість Україні необхідно побудувати п'ять нових газових ТЕС загальною потужністю 3 ГВт.
У мирний час будівництво однієї такої станції займає 5-6 років. Однак за нинішніх умов реалізація всього проєкту може розтягнутися на два десятиліття.
Експерт прогнозує, що в найкращому випадку Україна зможе відновити річне виробництво електроенергії до 100 млрд кВт·год проти довоєнних 150 млрд.
Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки в ніч на 12 листопада руйнування зафіксували у восьми областях України. Основними цілями ворога стали об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.