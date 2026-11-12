Переломи 11 ребер і ампутація пальця: на Херсонщині росіянин катував двох цивільних

Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині завершили спеціальне досудове розслідування стосовно командира розвідувального взводу 247-го десантно-штурмового полку збройних сил РФ, якого підозрюють у катуванні двох цивільних жителів окупованих Олешок

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, влітку 2023 року 33-річний командир перебував на лівобережжі Херсонщини та разом з іншими російськими військовими забезпечував окупаційний режим. Після підриву Каховської ГЕС окупанти патрулювали затоплені Олешки на моторному човні.

Під час одного з таких патрулювань вони незаконно затримали двох місцевих жителів, які не мали зброї та не брали участі в бойових діях. Чоловіків доправили до квартири на дев'ятому поверсі багатоповерхівки, де утримували протягом 10 днів без достатньої кількості їжі та води й можливості задовольняти санітарні потреби.

Від одного з полонених російський командир вимагав інформацію про місцевих волонтерів та свого племінника. Під час щоденних допитів чоловіка били й катували електричним струмом, під'єднуючи дроти до пальців. Щоб посилити біль, під його ноги клали вологу ганчірку.

Під час одного з допитів обвинувачений накинув на шию потерпілого електричний кабель і душив його до втрати свідомості.

Іншого цивільного окупанти звинуватили у фіксації вогневих позицій російської армії. Від нього намагалися отримати інформацію про способи передавання даних Силам оборони України. Чоловіка систематично били та катували струмом.

Унаслідок знущань він дістав численні тяжкі травми: переломи 11 ребер, грудини та щелепи, забої легень і опіки. Через відсутність медичної допомоги рани інфікувалися, розвинулася гангрена. Зрештою чоловікові ампутували палець на руці.

Обох потерпілих звільнили лише наприкінці червня 2023 року.

Російському військовому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі УСБУ в Херсонській області за оперативного супроводу співробітників ГОР 79 прикордонного загону ДПСУ. Аналітичну допомогу надавала громадська організація OsintFlow.

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру ще трьом представникам командування Збройних сил РФ, причетним до організації ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року.