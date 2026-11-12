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12 листопада 2026, 17:55

У Харкові на чоловіка жорстоко напали з ножем

12 листопада 2026, 17:55
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Фото: Нацполіція
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У Харкові затримали місцевого жителя. Він напав на чоловіка та встромив у нього ніж

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, між двома чоловіками сталась сварка, яка переросла в бійку. В результаті один із них вдарив "опонента" у живіт ножем. Потерпілого госпіталізували з тяжкими ушкодженнями.

"Слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік вбив співмешканку та намагався спалити тіло. Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями під час застілля з алкоголем сталась сварка.

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