Поліція відкрила ще сім кримінальних справ через порушення на місцевих виборах: де найбільше
Всього упродовж доби до поліції надійшло 166 заява та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства, було відкрито сім кримінальних справ
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
Повідомляється, що найбільше повідомлень зафіксовано:
- у Київській області – 43;
- у Запорізькій – 24;
- по 10 – у Донецькій та Полтавській;
- у Закарпатській – 9;
- у Вінницькій – 8;
- по 7 – у Черкаській, Луганській, та Чернівецькій;
- по 6 – у Миколаївській та Харківській;
- по 5 – у Кіровоградській, Одеській та Херсонській;
- по 4 – у Дніпропетровській та Рівненській;
- по 1 – у Волинській, Житомирській, Львівській, Сумській, Чернігівській областях та місті Києві.
Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 1644 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом:
- у Київській області – 270;
- у Донецькій – 132;
- у Дніпропетровській – 130;
- у місті Києві – 116;
- у Закарпатській – 107;
- у Кіровоградській – 84;
- у Чернівецькій – 80;
- у Херсонській – 75; в Одеській – 70;
- у Луганській – 64;
- по 54 – в Івано-Франківській та Полтавській;
- у Запорізькій – 51;
- у Сумській – 44;
- по 42 – у Волинській та Вінницькій, у Миколаївській – 41;
- у Рівненській – 37;
- у Чернігівській – 36;
- у Черкаській – 33;
- у Харківській – 30;
- у Тернопільській – 19;
- у Львівській – 14;
- у Житомирській – 9;
- 5 – у Хмельницькій області.
Також там наголосили, що упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо семи кримінальних правопорушень.
"Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 134 кримінальних правопорушень: 76 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 61 – пов’язані з виборчим процесом", - зазначили в МВС.
Також складено 191 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.
Нагадаємо, за минулу добу поліція зафіксувала 10 порушень виборчого процесу.