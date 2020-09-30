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30 вересня 2020, 10:01 1

Поліція відкрила ще сім кримінальних справ через порушення на місцевих виборах: де найбільше

30 вересня 2020, 10:01 1
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Усього з 5 вересня зареєстровано 1644 повідомлень про порушення
Усього з 5 вересня зареєстровано 1644 повідомлень про порушення
Фото з відкритих джерел
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Всього упродовж доби до поліції надійшло 166 заява та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства, було відкрито сім кримінальних справ

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Повідомляється, що найбільше повідомлень зафіксовано:

  • у Київській області – 43;
  • у Запорізькій – 24;
  • по 10 – у Донецькій та Полтавській;
  • у Закарпатській – 9;
  • у Вінницькій – 8;
  • по 7 – у Черкаській, Луганській, та Чернівецькій;
  • по 6 – у Миколаївській та Харківській;
  • по 5 – у Кіровоградській, Одеській та Херсонській;
  • по 4 – у Дніпропетровській та Рівненській;
  • по 1 – у Волинській, Житомирській, Львівській, Сумській, Чернігівській областях та місті Києві.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 1644 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом:

  • у Київській області – 270;
  • у Донецькій – 132;
  • у Дніпропетровській – 130;
  • у місті Києві – 116;
  • у Закарпатській – 107;
  • у Кіровоградській – 84;
  • у Чернівецькій – 80;
  • у Херсонській – 75; в Одеській – 70;
  • у Луганській – 64;
  • по 54 – в Івано-Франківській та Полтавській;
  • у Запорізькій – 51;
  • у Сумській – 44;
  • по 42 – у Волинській та Вінницькій, у Миколаївській – 41;
  • у Рівненській – 37;
  • у Чернігівській – 36;
  • у Черкаській – 33;
  • у Харківській – 30;
  • у Тернопільській – 19;
  • у Львівській – 14;
  • у Житомирській – 9;
  • 5 – у Хмельницькій області.

Також там наголосили, що упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо семи кримінальних правопорушень.

"Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 134 кримінальних правопорушень: 76 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 61 – пов’язані з виборчим процесом", - зазначили в МВС.

Також складено 191 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, за минулу добу поліція зафіксувала 10 порушень виборчого процесу.

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