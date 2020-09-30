Поліція відкрила ще сім кримінальних справ через порушення на місцевих виборах: де найбільше

Усього з 5 вересня зареєстровано 1644 повідомлень про порушення

Усього з 5 вересня зареєстровано 1644 повідомлень про порушення

Фото з відкритих джерел

Всього упродовж доби до поліції надійшло 166 заява та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства, було відкрито сім кримінальних справ

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Повідомляється, що найбільше повідомлень зафіксовано:

у Київській області – 43;

у Запорізькій – 24;

по 10 – у Донецькій та Полтавській;

у Закарпатській – 9;

у Вінницькій – 8;

по 7 – у Черкаській, Луганській, та Чернівецькій;

по 6 – у Миколаївській та Харківській;

по 5 – у Кіровоградській, Одеській та Херсонській;

по 4 – у Дніпропетровській та Рівненській;

по 1 – у Волинській, Житомирській, Львівській, Сумській, Чернігівській областях та місті Києві.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 1644 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом:

у Київській області – 270;

у Донецькій – 132;

у Дніпропетровській – 130;

у місті Києві – 116;

у Закарпатській – 107;

у Кіровоградській – 84;

у Чернівецькій – 80;

у Херсонській – 75; в Одеській – 70;

у Луганській – 64;

по 54 – в Івано-Франківській та Полтавській;

у Запорізькій – 51;

у Сумській – 44;

по 42 – у Волинській та Вінницькій, у Миколаївській – 41;

у Рівненській – 37;

у Чернігівській – 36;

у Черкаській – 33;

у Харківській – 30;

у Тернопільській – 19;

у Львівській – 14;

у Житомирській – 9;

5 – у Хмельницькій області.

Також там наголосили, що упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо семи кримінальних правопорушень.

"Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 134 кримінальних правопорушень: 76 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 61 – пов’язані з виборчим процесом", - зазначили в МВС.

Також складено 191 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, за минулу добу поліція зафіксувала 10 порушень виборчого процесу.