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12 листопада 2026, 18:17

У Києві чоловік підпалив Opel через пошкоджене вікно: поліція затримала підозрюваного

12 листопада 2026, 18:17
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Фото: поліція Києва
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У Подільському районі Києва чоловік підпалив припаркований автомобіль Opel, унаслідок чого транспортний засіб повністю згорів. Поліцейські затримали ймовірного палія за пів години після повідомлення про злочин

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, чоловік проходив повз припаркований автомобіль і помітив у ньому пошкоджене вікно. Після цього він дістав із кишені папір, підпалив його запальничкою та кинув до салону машини. Вогонь знищив автомобіль вщент.

Про займання поліції повідомив очевидець.

Оперативники затримали підозрюваного неподалік місця події вже за 30 хвилин після повідомлення. Ним виявився 31-річний місцевий житель.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви його вчинку.

Нагадаємо, що у Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині.

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підпал Київ автомобіль підозрюваний Opel
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