Довибори в Раду: ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня

Бюлетені будуть світло-фіолетового кольору

Бюлетені будуть світло-фіолетового кольору

Фото: з відкритих джерел

На проміжних виборах у парламент по ондомандатному виборчому округу № 208 Центральна виборча комісія затвердила форму, колір і текст виборчого бюлетеня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Так, встановлено, що текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200х400 мм світло-фіолетового кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу.

Виборчі бюлетені мають бути виготовлені для кожної звичайної виборчої дільниці в кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців, які за своєю виборчою адресою відносяться до цієї дільниці за даними Державного реєстру виборців станом на день формування замовлення.

Також для кожної спеціальної виборчої дільниці мають бути виготовлені бюлетені в кількості, що на 0,5% перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців, визначену з урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць, а також максимально можливої кількості членів дільничних виборчих комісій відповідно великих, середніх, малих виборчих дільниць, які включатимуться до списків виборців на таких дільницях.

Раніше повідомлялось, що ЦВК завершила реєстрацію кандидатів по 208 одномандатному виборчому округу.