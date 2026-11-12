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12 листопада 2026, 18:34

ДТП на Рівненщині: ВАЗ протаранив паркан і дерево

12 листопада 2026, 18:34
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Фото: поліція Рівненської області
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У селі Переброди Дубровицької громади Рівненської області сталася ДТП, унаслідок якої тяжко травмувалися двоє чоловіків. 34-річного водія госпіталізували в комі, а його 29-річний пасажир дістав перелом кісток черепа

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 11 листопада близько 16:15. За попередніми даними слідства, 34-річний місцевий житель керував автомобілем ВАЗ і на перехресті рівнозначних доріг не впорався з керуванням.

Спочатку автомобіль виїхав на ліве узбіччя та врізався в дерев'яний паркан приватного господарства. Протаранивши огорожу, машина заїхала на подвір'я, де зіткнулася з деревом.

Водія легковика у стані коми доправили до лікарні. Його 29-річний пасажир, також житель цього села, отримав перелом кісток черепа, струс головного мозку, гематоми та садна.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

У водія відібрали біологічні зразки, щоб встановити, чи перебував він у стані сп'яніння.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.

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