У Києві команда колишнього мера підкуповує виборців масками

Медичні маски кладуть до поштових скриньок мешканців будинків

Медичні маски кладуть до поштових скриньок мешканців будинків

У Києві від імені члена команди колишнього мера столиці Олександра Омельченка Олександра Герасим'юка роздають медичні маски.

Як передає RegioNews, відповідні фотографії в Facebook оприлюднило рух "Чесно".

Так, на фото медичні маски поклали прямо до поштових скриньок мешканців одного з будинків в столиці України.

"2020 рік — час, коли навіть засівають округи масками, а не гречкою", — пишуть активісти.

2020 рік - час, коли навіть засівають округи масками, а не гречкою. Опубліковано Рух ЧЕСНО Неділя, 27 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше у Авакова пояснили, з якої суми починається кримінальна відповідальність за агітацію на виборах.

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