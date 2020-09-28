У Києві команда колишнього мера підкуповує виборців масками
Медичні маски кладуть до поштових скриньок мешканців будинків
Медичні маски кладуть до поштових скриньок мешканців будинків
У Києві від імені члена команди колишнього мера столиці Олександра Омельченка Олександра Герасим'юка роздають медичні маски.
Як передає RegioNews, відповідні фотографії в Facebook оприлюднило рух "Чесно".
Так, на фото медичні маски поклали прямо до поштових скриньок мешканців одного з будинків в столиці України.
"2020 рік — час, коли навіть засівають округи масками, а не гречкою", — пишуть активісти.
2020 рік - час, коли навіть засівають округи масками, а не гречкою.Опубліковано Рух ЧЕСНО Неділя, 27 вересня 2020 р.
Нагадаємо, раніше у Авакова пояснили, з якої суми починається кримінальна відповідальність за агітацію на виборах.
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