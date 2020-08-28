Мережу обурила заява "слуги" Тищенка про Росію і Донбас

Багатьом не сподобалися слова Тищенка про" братні" народи

Багатьом не сподобалися слова Тищенка про" братні" народи

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко відповів на запитання журналістки Раміни Есхакзай про війну на Донбасі, що викликало бурхливу реакцію користувачів мережі.

В інтерв'ю Раміні на YouTube-каналі "Ходять чутки" депутат заявив, що Донбас – це не втрачений регіон. Також він каже, що не розглядає силовий варіант повернення Донбасу, передає RegioNews.

"Тому що в Донецьку живуть українці, ми не можемо займатися братовбивчою війною...Це перше... Ми, український народ, відстоюємо свої інтереси. Це наші, українські, території", - наголосив він.

Тищенко зазначив, що дуже важливо, щоб "наші сусіди це зрозуміли, отямилися й згадали, що колись ми були братніми народами".

"Щоб вони згадали, що якщо хтось претендує на право бути старшим братом, то в сім'ї старші ніколи не ображали молодших, а навпаки — захищали", – заявив нардеп.

"Слуга народу" вважає, що Україна повинна провести демократичні вибори на окупованій території, взяти під контроль кордон і возз'єднати сім'ї.

"... Якщо цього не станеться, то цей конфлікт буде нескінченним. Він не вигідний нікому. Ми повинні жити в доброму сусідстві... Російський народ - наші друзі, але керівники, ті люди, які тягнуть у безодню, в розрив, до них дуже багато питань і претензій", – підсумував Тищенко.

Користувачі мережі не оцінили інтерв'ю нардепа, про що свідчить кількість дизлайків під відео й гнівних коментарів. Зокрема, багатьом не сподобалися слова Тищенка про" братні" народи.

Нагадаємо, у липні Нардеп Тищенко найбільше з політиків витратив на рекламу в соцмережах.