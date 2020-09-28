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28 вересня 2020, 11:42 2

Місцеві вибори: за добу відкриті 7 кримінальних проваджень

28 вересня 2020, 11:42 2
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Всього в ЄРДР внесено відомості щодо 116 кримінальних правопорушень
Всього в ЄРДР внесено відомості щодо 116 кримінальних правопорушень
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу правоохоронці відкрили ще сім кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Всього протягом доби в поліцію надійшло 50 заяв та повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Найбільше повідомлень зафіксовано у Київській області – 12, по 10 – у місті Києві та Чернівецькій, у Донецькій – 5, у Херсонській – 3, по 2 – у Запорізькій, Луганській та Одеській, по 1 – у Кіровоградській, Львівській, Миколаївській та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 1311 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше: у Київській області - 200, у Дніпропетровській - 115, в місті Києві - 113.

Всього в ЄРДР внесено відомості щодо 116 кримінальних правопорушень: 61 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 55 - пов'язаних з виборчим процесом.

Також складено 114 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

Раніше повідомлялося, що в Національної поліції України заявили, що відомство буде перебувати поза політикою під час місцевих виборів і буде діяти в рамках закону.

вибори кримінальна справа поліція Нацполіція Кримінальна відповідальність
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