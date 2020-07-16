13:42  16 липня
Рада призначила Олега Уруського віце-прем'єром з ОПК
19:30  16 липня
Скандальний законопроект Бужанського внесли до порядку денного Ради на 17 липня
20:20  16 липня
В Одесі відкрили відділення "Офісу простих рішень"
UA | RU
UA | RU
16 липня 2020, 20:36 4

Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу"

16 липня 2020, 20:36 4
Читайте также на русском языке
Саме вона представлятиме пропрезидентську політичну силу на виборах міського голови столиці восени
Саме вона представлятиме пропрезидентську політичну силу на виборах міського голови столиці восени
Фото: Политика страны
Читайте также
на русском языке

Внутрішньопартійне голосування за результатами презентацій програм претендентів у мери Києва показало, що «Слуги народу» хочуть бачити своїм кандидатом на посаду міського голови столиці народну депутатку Ірину Верещук.

Про обрання Верещук кандидаткою повідомили народні депутати від монобільшості, зокрема Ольга Василевська та Олександр Качура, пише RegioNews.

У відборі на кандидата у мера столиці брали участь п'ять депутатів, зокрема: Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Качура, Дмитро Гурін, Олександр Дубінський.

Президент Володимир Зеленський запропонував умови для проведення праймеріз. Претендентів оцінювали за трьома критеріями, за кожен із яких можна було отримали один бал.

Критерії для перемоги у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мера Києва:

  • Підтримка фракції (голосування буде таємним, кожен депутат зможе обрати одного кандидата).
  • Підтримка киян (результати соціологічного опитування)
  • Підтримка президента.

У результаті голосування перемогу отримала Ірина Верещук. Голоси розподілилися наступним чином: Верещук - 87, Дубинський - 41, Тищенко - 30, Гурин - 15, Качура - 3.

Довідка: Іри́на Андрі́ївна Верещу́к (нар. 30 листопада 1979, м. Рава-Руська) — народний депутат України IX скликання від партії Слуга народу. Безпартійна. Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Була представником Уряду у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, міським головою Рави-Руської (2010—2015).

вибори Київ Слуга народа мер праймеріз Кандидат Ірина Верещук
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
ДБР попередило замовне вбивство заступника мера Черкас – замовник затриманий (ОНОВЛЕНО)
16 липня 2020, 19:56
Скандальний законопроект Бужанського внесли до порядку денного Ради на 17 липня
16 липня 2020, 19:30
У Києві замінували будівлю апеляційного суду
16 липня 2020, 19:02
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Смертельна ДТП на Київщині. При чому тут Димінський з пасинком Фірташа
Всі публікації »
Сергій Возний
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »