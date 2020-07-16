Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу"

Саме вона представлятиме пропрезидентську політичну силу на виборах міського голови столиці восени

Саме вона представлятиме пропрезидентську політичну силу на виборах міського голови столиці восени

Фото: Политика страны

Внутрішньопартійне голосування за результатами презентацій програм претендентів у мери Києва показало, що «Слуги народу» хочуть бачити своїм кандидатом на посаду міського голови столиці народну депутатку Ірину Верещук.

Про обрання Верещук кандидаткою повідомили народні депутати від монобільшості, зокрема Ольга Василевська та Олександр Качура, пише RegioNews.

У відборі на кандидата у мера столиці брали участь п'ять депутатів, зокрема: Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Качура, Дмитро Гурін, Олександр Дубінський.

Президент Володимир Зеленський запропонував умови для проведення праймеріз. Претендентів оцінювали за трьома критеріями, за кожен із яких можна було отримали один бал.

Критерії для перемоги у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мера Києва:

Підтримка фракції (голосування буде таємним, кожен депутат зможе обрати одного кандидата).

Підтримка киян (результати соціологічного опитування)

Підтримка президента.

У результаті голосування перемогу отримала Ірина Верещук. Голоси розподілилися наступним чином: Верещук - 87, Дубинський - 41, Тищенко - 30, Гурин - 15, Качура - 3.

Довідка: Іри́на Андрі́ївна Верещу́к (нар. 30 листопада 1979, м. Рава-Руська) — народний депутат України IX скликання від партії Слуга народу. Безпартійна. Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Була представником Уряду у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, міським головою Рави-Руської (2010—2015).