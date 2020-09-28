Під час місцевих виборів Нацполіція перебуватиме поза політикою - Клименко
У відомстві спростували всі підозри в можливій "політизованості"
У відомстві спростували всі підозри в можливій "політизованості"
У Національній поліції України заявили, що відомство перебуватиме поза політикою під час місцевих виборів та буде діятимуть в межах закону.
Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко в коментарі "РБК-Україна", передає RegioNews.
Ми поза політикою. І на ті чи інші нападки або, скажімо так, зауваження з того чи іншого політичного табору ми можемо відповісти, пояснити і підтвердити це все документами", - заявив він.
Клименко зазначив, що поліцейські реєструють і розслідують всі заяви про порушення з боку учасників виборчих перегонів.
Нагадаємо, в поліції відкрили три кримінальні провадження у зв’язку з порушеннями в рамках виборчого процесу.
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