"Луцькому терористу" Максиму Кривошу обирають запобіжний захід

Обвинувачення просить тримання під вартою без права внесення застави

Обвинувачення просить тримання під вартою без права внесення застави

Фото: скрін відео

Відповідне відео із залу суду оприлюднив 24 канал, пише RegioNews.

Кривош говорить, що ні про що не шкодує та наголошує, що "працював" один і спільників (зокрема і затриманого у Харкові) у нього не було.

Не підтвердив Кривош і того, що начебто лікувався у психлікарні і мав проблеми з дружиною, зокрема, її бив.

Максим Кривош повідомив у залі суду, що здався, тому що його вимога була виконана, нехай навіть лише президентом Зеленським.

9 годин ніхто не збирався виконувати жодної вимоги. Я розраховував, що хоча б хтось із перерахованих – там 24 людини. Хоча б той же Шевчук (глава УГКЦ – ред.). На наступний день можна було просто написати: "Так, я це зробив заради того, щоб врятувати людей" і прибрати запис,– сказав Кривош.

Терориста не засмучує і те, що звернення президента одразу після штурму видалили зі сторінки у соцмережах.

Моя умова була виконана лише однією людиною, Зеленським. Я думаю, що багато встигли подивитись це відео і завантажити його, – розповів Кривош.

Щодо того, чому саме "Землян" мав рекомендувати Зеленський, то затриманий зазначив, щоб це зрозуміти треба подивитись фільм і зробити висновки, адже кожен "має голову на плечах".

Про що саме терорист говорив із Зеленським, Кривош обіцяє розповісти на головному суді.

Щодо штурму, то у ньому потреби не було, адже, наголошує Кривош, він здався сам, аби люди не постраждали. Хоча сам у той день був готовий померти. А обрав такий метод "боротьби проти системи", бо, на його думку, саме " держава є головним терористом і розуміє лише силу".

Також Кривош заявив, що не згідний з тим, що йому інкримінує прокуратура:

Прокурор сказав, що я просив, аби Зеленський назвався терористом, а я цього не робив, - зазначив підсудний.

Також він прокоментував звинувачення щодо загрози життю працівників правоохоронних органів.

Коли я захопив автобус, то попередив поліцію, щоби у радіусі 50 м нікого не було. Але поруч з автобусом стояв автомобіль, за яким ховався снайпер. Він думав, що я його не бачу. Я зателефонував переговорникам і сказав, що кину гранату, і кинув її", - заявив Кривош.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками. У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.

У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти. Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників. Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.

Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Президент України Володимир Зеленський розповів деталі спілкування з Максимом Кривошем. Крім того, спільник "луцького терориста" з Харкова погодився працювати з поліцією.