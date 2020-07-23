Был ранее судим: СМИ назвали имя "полтавского террориста"

Мужчина хочет избежать уголовной ответственности

Мужчина хочет избежать уголовной ответственности

Фото: скриншот видео

Об этом сообщает "PavlovskyNEWS", передает RegioNews.

Злоумышленника зовут Скрипник Роман Николаевич. Он житель Полтавы, родился 1988 года, ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. По непроверенной информации, участвовал в АТО.

Ранее он работал автослесарем в ангарах, возле которых и произошло сегодняшнее событие.

По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, Скрипника в 2007 судили за мелкую кражу, в 2008 году - за кражу и мошенничество (ограничение свободы на 2 года), в 2014 году он получил ограничение свободы на 3 года за производство или хранение наркотиков.

Как сообщил представитель полиции Полтавской области Роман Гришин, авто угонщика движется полевыми дорогами.

Также злоумышленник выдвинул свои требования. Известно, что главное требование "полтавского террориста" - не сажать его в тюрьму.

Он просит отпустить его. Его задерживали на угоне автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали", - сказал Гришин.

Он также добавил, что машина уже находится вне зоны Решетиловского района области, а движение в сторону столицы. Позже появилось видео, как "полтавский террорист" с заложником выехал из окружения.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Голова Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили.