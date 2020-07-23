Полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста" - Синегубов
Полиция допускает силовой сценарий разрешения ситуации с террористом, который взял в заложники офицера полиции в Полтаве.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.
Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто-напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно. И сейчас идут с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта", - сказал Синегубов.
Он добавил, что террорист уже не едет в сторону Киева, ему только дали возможность покинуть Полтаву, чтобы вывести из места массового скопления людей.
Был предоставлен автомобиль по требованию злоумышленника. Сейчас они перемещаются по району области и спецоперация по решению этой ситуации, соответственно, продолжается", - отметил он.
Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.
Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.