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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
23 июля 2020, 14:38 16

Полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста" - Синегубов

23 июля 2020, 14:38 16
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Согласно последней информации, злоумышленник уже не едет в сторону Киева
Согласно последней информации, злоумышленник уже не едет в сторону Киева
Фото: скриншот видео
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Полиция допускает силовой сценарий разрешения ситуации с террористом, который взял в заложники офицера полиции в Полтаве.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто-напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно. И сейчас идут с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта", - сказал Синегубов.

Он добавил, что террорист уже не едет в сторону Киева, ему только дали возможность покинуть Полтаву, чтобы вывести из места массового скопления людей.

Был предоставлен автомобиль по требованию злоумышленника. Сейчас они перемещаются по району области и спецоперация по решению этой ситуации, соответственно, продолжается", - отметил он.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Голова Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили.

Полтава Олег Синегубов авто террорист Заложники
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