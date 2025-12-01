Пограничники получили указание не выпускать Ермака из Украины, – нардеп

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Фейсбуке.

"На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака", – написал он.

Позже нардеп написал, что это "хрестоматийная история".

"Сначала ты активно приобщаешься к построению людоедской системы, где за людьми охотятся на улицах, где части общества запрещено пересекать границу, где парализованы механизмы защиты прав человека, где все вручную и/или за черный кэш. А потом сам попадаешь в ее жернова", – добавил Гончаренко.

Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, после увольнения Ермак посетил Офис Президента и долго разговаривал с Зеленским.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

Читайте также: У Чернышева нашли элитные поместья на Киевщине

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года