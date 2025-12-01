Прикордонники отримали вказівку не випускати Єрмака з України, – нардеп

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис народного депутата Олексія Гончаренка у Фейсбуці.

"На прикордонні пункти пропуску прийшов лист про заборону виїзду з України Андрія Єрмака", – написав він.

Пізніше нардеп написав, що це "хрестоматійна історія".

"Спочатку ти найактивніше долучаєшся до побудови людожерської системи, де за людьми полюють на вулицях, де частині суспільства заборонено перетинати кордон, де паралізовані механізми захисту прав людини, де все вручну та/або за чорний кеш. А потім сам потрапляєш в її жорна", – додав Гончаренко.

Як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, після звільнення Єрмак відвідав Офіс Президента і довго розмовляв із Зеленським.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Читайте також: У Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року