До последнего не верил: Ермак устроил Зеленскому эмоциональную сцену перед отставкой – УП

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак до последнего не верил, что его отправят в отставку

Об этом сообщает "Украинская правда"

Когда его попросили написать заявление на увольнение, он устроил президенту Владимиру Зеленскому получасовую истерическую сцену.

"Ермак до последнего не верил, что первый (Зеленский – ред.) его снимет. Еще и так – поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул", – рассказал человек из близкого окружения Ермака.

Как отмечается в материале УП, во время пребывания в должности главы ОП Ермак был сфокусирован на том, чтобы назначать "своих" людей на как можно больше должностей. Однако в критический момент ни один из его назначенцев не стал на его защиту.

Члены команды президента отмечают, что после отставки Ермака Зеленский снова стал энергичным, вернувшись к своей "бывшей версии" лидера.

"Сейчас он снова энергичен. Такой президент образца 24.02.2022. И все наши вместе с ним. В субботу были очень хорошие встречи. Реально безумная мотивация и настроенность", – поделился один из собеседников УП о состоянии команды после смены в должности главы ОП.

Напомним, бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак через несколько часов после увольнения заявил, что отправляется на фронт. Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

