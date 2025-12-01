12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 10:48

До последнего не верил: Ермак устроил Зеленскому эмоциональную сцену перед отставкой – УП

01 декабря 2025, 10:48
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак до последнего не верил, что его отправят в отставку

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Когда его попросили написать заявление на увольнение, он устроил президенту Владимиру Зеленскому получасовую истерическую сцену.

"Ермак до последнего не верил, что первый (Зеленский – ред.) его снимет. Еще и так – поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул", – рассказал человек из близкого окружения Ермака.

Как отмечается в материале УП, во время пребывания в должности главы ОП Ермак был сфокусирован на том, чтобы назначать "своих" людей на как можно больше должностей. Однако в критический момент ни один из его назначенцев не стал на его защиту.

Члены команды президента отмечают, что после отставки Ермака Зеленский снова стал энергичным, вернувшись к своей "бывшей версии" лидера.

"Сейчас он снова энергичен. Такой президент образца 24.02.2022. И все наши вместе с ним. В субботу были очень хорошие встречи. Реально безумная мотивация и настроенность", – поделился один из собеседников УП о состоянии команды после смены в должности главы ОП.

Напомним, бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак через несколько часов после увольнения заявил, что отправляется на фронт. Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Андрей Ермак Владимир Зеленский Офис президента должность отставка истерическая сцена
Ермак перед отставкой пытался устранить главу СБУ – УП
01 декабря 2025, 09:33
Зеленский до сих пор не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо Ермака
30 ноября 2025, 14:43
Экспосолка Украины в США Маркарова получила новую должность
30 ноября 2025, 13:22
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Житомирской области закрасили мурал с Иисусом: названа причина
01 декабря 2025, 13:54
В Тернопольской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист
01 декабря 2025, 13:33
Граната на празднике: на Волыни мужчина чуть не взорвал семью
01 декабря 2025, 13:25
"Львовский ликероводочный завод" продадут за 212 млн грн
01 декабря 2025, 13:19
Кто может заменить Ермака в ОП: рассматривают несколько кандидатов – СМИ
01 декабря 2025, 13:01
"Это взвешенное решение нас обоих": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя расстается с женой Еленой
01 декабря 2025, 12:55
300 долларов за негодность: во Львовской области судили врача ВЛК
01 декабря 2025, 12:35
Украина рискует потерять больше, стараясь не потерять все
01 декабря 2025, 12:32
На Буковине возле границы с Молдовой задержали четырех мужчин и их проводника
01 декабря 2025, 12:32
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
01 декабря 2025, 12:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »