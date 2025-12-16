15:16  16 декабря
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ

16 декабря 2025, 14:55
фото: vgoru.org
Полностью возобновить работу Херсонской ТЭЦ пока невозможно из-за постоянных атак РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Вгору".

По словам заместителя руководителя Херсонской городской военной администрации Михаила Линецкого, при оптимистическом сценарии для восстановления технологического оборудования Херсонской ТЭЦ может потребоваться от 7 до 10 рабочих дней, но начать такие работы просто невозможно.

В туманную дождливую погоду немного легче работать, но недостаточно и специалистов соответствующей квалификации. Выходить на работу под открытым небом крайне сложно. Нужна поддержка и сопровождение со стороны сил обороны, мониторинг воздушного пространства", – объяснил он.

Как известно, Херсонская теплоэлектроцентраль остановила работу из-за повреждений в результате российских обстрелов.

Напомним, российские окупанты почти полностью уничтожили Херсонскую ТЭЦ. По стратегическому объекту прилетело примерно 100 вражеских снарядов.

