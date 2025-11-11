НАБУ объявило подозрение Миндичу: в чем его обвиняют

фото: tsn.ua

Антикоррупционное бюро объявило подозрение Тимуру Миндичу по делу о коррупции в энергетике

Об этом сообщает RegiNews со ссылкой на РБК-Украина.

По данным НАБУ и САП, о подозрении сообщили руководителю преступной организации. Правоохранители не называют его имя, но журналисты РБК-Украина считают, что это Тимур Миндич.

Также подозрение объявили бывшему советнику министра энергетики (Игорь Миронюк) и исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Дмитрий Басов) и четырем работникам бэк-офиса.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.