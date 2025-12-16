Помог другу, которого "соблазнила" агент РФ: в Киеве мужчина поджег почтовое отделение, чтобы "спасти" товарища

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Злоумышленником оказался 25-летний житель Житомира. Он приехал в столицу на заработки: мужчина работал в местной автомастерской.

Со временем его товарищ познакомился с девушкой в интернете и собирался пойти с ней на свидание. Затем ему позвонил якобы работник правоохранительных органов и заявил, что его новая знакомая работает на россиян. Псевдоправоохранитель заявил, что если мужчина хочет избежать ответственности, нужно поджечь почтовое отделение, где якобы работает сообщник девушки.

Мужчина согласился и попросил знакомого о помощи. Впоследствии задержанный согласился помочь, приехал и облил входную дверь почты горючей смесью, после чего совершил поджог.

Фото: Нацполиция

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.