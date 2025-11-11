СБУ и Нацполиция сообщили о подозрении советнику Министра социальной политики

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра социальной политики Украины, который сейчас является действующим советником действующего Министра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По материалам дела фигурант растратил государственные средства на введение электронных услуг для населения.

В частности, речь идет о бюджетном ущербе более 23 млн грн при запуске единой информационно-аналитической системы управления социальной поддержкой населения – "E-Social".

"По материалам дела, будучи заместителем Министра, чиновник заключил договор с консорциумом на разработку вышеназванного программного обеспечения. Впрочем, как установило расследование, должностное лицо не проконтролировало процесс проверки документов, которые подали подрядчики для участия в тендере. В дальнейшем это привело к тому, что предприниматели получили от государства денежные средства, но не выполнили полный объем работ, определенных контрактом", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств экс-заместителю Министра сообщено о подозрении ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, член НКРЭКУ и эксчиновник "Энергоатома" Пушкарь бежал из Украины вслед за Миндичем. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.