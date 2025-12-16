15:16  16 декабря
Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин info@regionews.ua
16 декабря 2025, 15:39

Президент, как легитимный институт, не сдает на переговорах государственную позицию

16 декабря 2025, 15:39
Не голосовала за Зеленского. Не агитировала. Не входила в его команду. Не получала от действующей власти никаких денег или преференций
иллюстративное фото: из открытых источников
Не поддерживала, напротив, критиковала ряд его кадровых решений.

Не соглашалась с его отношением и подготовкой к войне в 2019 году.

Не понимала как можно верить в примирение с Россией и их сказки о том, что "не вторгнутся".

Не боялась прямо спрашивать его на нескольких больших встречах с волонтерами очень неудобные вопросы.

Но.

Пока Президент Украины будет отстаивать государственную позицию на мирных переговорах – не сдавать людей, территории, численность армии.

Пока Президент не будет прогибаться под давлением других стран, среди которых несколько самых могущественных империй мира.

Пока он не позволит сдать россиянам то, что искуплено кровью сотен тысяч наших людей – я буду поддерживать эту позицию Президента.

Не политическую фигуру, а сам институт президентства и именно такую стратегическую позицию.

Потому что отстаивать государственный интерес на международных переговорах – воплощать волю всех нас, простых граждан.

Будет еще очень много вопросов, прежде чем принимались те или иные решения руководством страны. Эти вопросы никуда не денутся.

Но пока Президент как легитимный институт не сдает на переговорах государственную позицию – надо объединяться и поддерживать сильные, субъектные решения.

Решение держать удар, не прогибаться на шантаж противника и "хотелки" его союзников. Решения, которые прямо сейчас определяют нашу историю.

