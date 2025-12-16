На Закарпатье правоохранители задержали 4 человек, незаконно переправлявших мужчин в Словакию

фото: ГПСУ

В Закарпатской области правоохранители разоблачили канал незаконной переправки лиц через украинско-словацкую границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители провели 8 санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов, а также транспортных средств, которые использовались для противоправной деятельности.

Четверо злоумышленников подозреваются в организации схемы переправки лиц призывного возраста через украинско-словацкую границу в ноябре этого года.

"Правоохранители изъяли мобильные телефоны и транспортные средства фигурантов, наличные деньги в иностранной валюте и предметы, которые они использовали в противоправных целях: тепловизор, радиостанции, фотоловушки, бинокли и т.д.", – говорится в сообщении.

Четверым причастным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога.

Как сообщалось, в Закарпатье пограничники задержали 29-летнего мужчину, который в начале декабря пытался переплыть реку Тису и попасть в соседнюю Румынию.