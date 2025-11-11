Член НКРЭКУ и эксчиновник "Энергоатома" Пушкарь бежал из Украины вслед за Миндичем – нардеп

фото: Экономическая правда

Член Нацкомиссии по вопросам энергетики Сергей Пушкарь, фигурирующий по делу о коррупции в «Энергоатоме», сегодня ночью покинул территорию Украины

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Член НКРЭКУ, Пушкарь Сергей, сегодня ночью покинул территорию Украины… Вот так совпадение", – написал он.

Как известно, действующий член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь фигурирует в разговорах о передаче 20 тысяч долларов.

С 2022 по 2025 год он был исполнительным директором по правовому обеспечению "Энергоатома". С этого поста он ушел три месяца назад.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.