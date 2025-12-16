В Украине может появиться новый налог

иллюстративное фото: из открытых источников

В Кабмине работают над созданием отдельного Фонда восстановления. Чтобы наполнить его, могут ввести отдельный налог

Как передает RegioNews, об этом заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум рассказала в интервью украинской редакции Forbes.

"Работаем над отдельным фондом восстановления", – отметила она.

Шкрум отметила, что в перспективе Фонд восстановления может наполняться от отдельного налога, как это делали в Японии. Но до окончания войны отдельного налога не будет, заверила замминистра.

По ее мнению, создание такого фонда и поиск источников для его наполнения – это вынужденный шаг, потому что "ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны".

Напомним, новые налоговые правила могут усложнить продажу подержанных вещей для миллионов украинцев и повлиять на онлайн-торговлю.