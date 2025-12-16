В 2026 году на реформу школьного питания выделят более 14 млрд грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, на модернизацию пищеблоков в этом году было заложено 960 миллионов гривен, на следующий год предполагается 1 миллиард гривен.

"У детей в школах от Харьковщины до Львовщины появились бесплатные обеды. На следующий год – из важного – в государственном бюджете мы предусмотрели 14,4 миллиарда гривен на эту программу. И будем работать над новыми возможностями", – отметила Свириденко.

Также она отметила кадровую нехватку работников и отметила, что для преодоления этой проблемы создаются кулинарные хабы, чтобы на базе профессионально-технических заведений была возможность подготовки и переобучения школьных поваров.

Ранее мы сообщали о том, что со следующего учебного года все учащиеся будут обеспечены бесплатными горячими обедами. Об этом сообщили в Минобразования в ответ на информационный запрос RegioNews.