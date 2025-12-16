В Одессе российский дрон влетел в многоэтажку, обломки упали возле школы
Вражеский дрон влетел в многоэтажку, но не взорвался. Обломки упали на территорию школы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
Отмечается, что вражеский беспилотник упал на улице Каманина.
Как сообщалось, на днях в результате одной из самых масштабных атак по Одессе пожар охватил дом Сергея Гайдаржи. Во время российского удара по городу в марте 2024 года мужчина потерял жену и четырехмесячного сына.
В Одесской области два ребенка отравились угарным газом из-за работы генератораВсе новости »
16 декабря 2025, 07:58В Одессе постепенно восстанавливают мобильную связь
15 декабря 2025, 21:55Энергетики вернули свет 185 тысячам семей в Одесской области после обстрелов
15 декабря 2025, 14:04
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Украине может появиться новый налог
16 декабря 2025, 16:49"Новая почта" закрывает еще одно отделение в Донецкой области
16 декабря 2025, 16:09В Тернополе внезапно скончался третьеклассник: полиция выясняет обстоятельства происшествия
16 декабря 2025, 15:53Президент, как легитимный институт, не сдает на переговорах государственную позицию
16 декабря 2025, 15:39Помог другу, которого "соблазнила" агент РФ: в Киеве мужчина поджег почтовое отделение, чтобы "спасти" товарища
16 декабря 2025, 15:35В Одесской области разоблачили схему продажи поддельных украшений под видом известных брендов
16 декабря 2025, 15:19Ежедневно в 09:00: Рада закрепила минуту молчания на законодательном уровне
16 декабря 2025, 15:16Россияне запускают бронепоезд на оккупированной части Запорожской области
16 декабря 2025, 15:07Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
16 декабря 2025, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »