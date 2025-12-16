В Одессе российский дрон влетел в многоэтажку, обломки упали возле школы

иллюстративное фото: из открытых источников

Вражеский дрон влетел в многоэтажку, но не взорвался. Обломки упали на территорию школы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Отмечается, что вражеский беспилотник упал на улице Каманина.

Как сообщалось, на днях в результате одной из самых масштабных атак по Одессе пожар охватил дом Сергея Гайдаржи. Во время российского удара по городу в марте 2024 года мужчина потерял жену и четырехмесячного сына.