Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем он отправился в город Купянск на Харьковщине, где идут ожесточенные бои между украинскими и российскими подразделениями
Как передает RegioNews, об этом он заявил во время своего выступления.
"Я поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет, что российские войска уже захватили город", – сообщил президент Украины.
Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, где ведутся тяжелые бои. Он побывал у стелы города Купянск и поздравил украинских военных, участвующих в обороне города.
Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое детейВсе новости »
16 декабря 2025, 13:59"Заработали" более полутора миллионов: на Харьковщине псевдоволонтеры грабили доверчивых пенсионеров
16 декабря 2025, 13:10На Харьковщине из-за удара БпЛА вспыхнул пожар в доме культуры
16 декабря 2025, 12:58
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Кропивницком водитель в нетрезвом состоянии сбил подростка
16 декабря 2025, 14:44На Львовщине фиксируют рекордную вспышку болезни Лайма
16 декабря 2025, 14:24В Сумской области мошенник продал военному авто, которого не существует
16 декабря 2025, 14:15На Волыни пограничники сорвали воздушную контрабанду белорусских сигарет
16 декабря 2025, 14:07Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое детей
16 декабря 2025, 13:59Трансфер по реке в Румынию за 8000$: на Закарпатье задержали двух переправщиков
16 декабря 2025, 13:56Жителю Житомирщины объявили подозрение: годами насиловал двух падчериц
16 декабря 2025, 13:47В Харькове мужчина напал на полицейского – полиция разыскивает преступника
16 декабря 2025, 13:38В Украине усиливают безопасность морских портов
16 декабря 2025, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »