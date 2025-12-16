Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск

фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем он отправился в город Купянск на Харьковщине, где идут ожесточенные бои между украинскими и российскими подразделениями

Как передает RegioNews, об этом он заявил во время своего выступления.

"Я поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет, что российские войска уже захватили город", – сообщил президент Украины.

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, где ведутся тяжелые бои. Он побывал у стелы города Купянск и поздравил украинских военных, участвующих в обороне города.