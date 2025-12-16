В Тернополе внезапно скончался третьеклассник: полиция выясняет обстоятельства происшествия
По факту смерти третьеклассника одной из школ областного центра правоохранители открыли уголовное производство
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Публикация с соболезнованиями появилась 15 декабря на странице учебного заведения. Речь шла о внезапной смерти ребенка в одной из больниц Тернополя. Однако медики никакой информации правоохранителям не предоставляли.
Данный факт следователи уже внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители выясняют обстоятельства, приведшие к смерти мальчика.
