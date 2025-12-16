В Тернополе внезапно скончался третьеклассник: полиция выясняет обстоятельства происшествия

иллюстративное фото: из открытых источников

По факту смерти третьеклассника одной из школ областного центра правоохранители открыли уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Публикация с соболезнованиями появилась 15 декабря на странице учебного заведения. Речь шла о внезапной смерти ребенка в одной из больниц Тернополя. Однако медики никакой информации правоохранителям не предоставляли.

Данный факт следователи уже внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют обстоятельства, приведшие к смерти мальчика.

Напомним, на территории школы в Тернополе обнаружили противотанковую мину. Взрывотехники изъяли данный предмет и направили на экспертизу.