"Новая почта" закрывает еще одно отделение в Донецкой области
Компания «Новая почта» закрывает последнее отделение в городе Святогорск Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.
"Из-за плотных обстрелов, приближения фронта и угрозы дронов пребывания там стало критически опасным. Всем работникам предложена работа в других городах и подразделениях компании", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в последние месяцы жители Святогорска получали на почте лекарства, продукты, гуманитарную помощь и могли связаться с родными.
По состоянию на середину декабря 2025 г. в Донецкой области продолжают работать 37 отделений "Новой почты".
Напомним, в начале октября российские войска обстреляли отделение "Новой почты" в Донецкой области. В результате попадания отделение было полностью уничтожено.