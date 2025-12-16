"Новая почта" закрывает еще одно отделение в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

"Из-за плотных обстрелов, приближения фронта и угрозы дронов пребывания там стало критически опасным. Всем работникам предложена работа в других городах и подразделениях компании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние месяцы жители Святогорска получали на почте лекарства, продукты, гуманитарную помощь и могли связаться с родными.

По состоянию на середину декабря 2025 г. в Донецкой области продолжают работать 37 отделений "Новой почты".

Напомним, в начале октября российские войска обстреляли отделение "Новой почты" в Донецкой области. В результате попадания отделение было полностью уничтожено.