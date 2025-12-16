15:16  16 декабря
В Одессе российский дрон влетел в многоэтажку, обломки упали возле школы
14:55  16 декабря
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
16 декабря 2025, 15:19

В Одесской области разоблачили схему продажи поддельных украшений под видом известных брендов

16 декабря 2025, 15:19
Фото: БЭБ
Правоохранители прекратили работу группы дельцов, продававших золотые украшения и аксессуары, выдавая их за продукцию известных мировых ювелирных брендов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

О схеме правоохранителям сообщил представитель компании-правовладельца торговой марки. По его словам, злоумышленники незаконно использовали логотип известного бренда, нанося компании значительный ущерб.

Детективы БЭБ выяснили, что дельцы организовали работу сети ювелирных магазинов на территории Одесской области. Покупатели могли свободно приобрести поддельные украшения. Также заказы принимались через соцсети и мессенджеры и отправлялись по почте по всей стране.

Во время обысков в местах продажи правоохранители изъяли фальшивые золотые изделия на сумму почти 4,6 млн гривен. Кроме того, закрыли подпольный цех, где изтоговляли украшения с логотипами известных торговых марок.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к незаконному бизнесу.

Напомним, во Львовской области таможенники остановили микроавтобус с брендовыми товарами. Среди вещей – кольцо Cartier, ювелирные украшения, чайный набор и обувь Hermes, духи Tom Ford и BVlgari, а также сумка Louis Vuitton.

