В Киевской области в пожаре погиб человек
Трагедия произошла 15 декабря в селе Софийка Таращанского общества. Правоохранители начали уголовное производство
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
В селе Софийка Таращанского общества загорелся частный дом. Спасатели потушили пожар. К сожалению, в доме обнаружили тело человека. Это был 67-летний владелец жилья. Спасатели предоставят правоохранителям результаты причины возникновения пожара.
"Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 УКУ)", - сообщили в полиции.
Напомним, в городе Барвенково на Харьковщине в результате пожара в доме погибли три человека.
