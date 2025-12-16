В сети показали условия работы энергетиков в одном из прифронтовых регионов

иллюстративное фото: из открытых источников

В Укрэнерго опубликовали видео, на котором показали условия работы работников компании в одном из прифронтовых регионов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго в Телеграмме.

Как отметили в компании, из-за погодных условий в полях буксует техника. Быстро доехать до места работ или эвакуироваться – достаточно проблематично.

"Русские дроны – летают прямо над головами у наших бригад. Впрочем, энергетики к этому уже привыкли", – говорится в сообщении.

Ранее в Укрэнерго предупредили о графиках отключения света на вторник, 16 декабря. В этот день будут действовать повременные графики отключения света, а также ограничение мощности (для промышленности).