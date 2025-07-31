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31 июля 2025, 12:55

"Слуги народа" выдвигали условия для голосования за возвращение независимости НАБУ и САП, — СМИ

31 июля 2025, 12:55
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иллюстративное фото: Вадим Чуприна
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Народные депутаты от "Слуги народа" выдвигали условия для голосования за президентский законопроект, усиливающий полномочия НАБУ и САП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на материал РБК-Украина.

По информации издания, ряд народных избранников хотел получить "гарантии", что НАБУ и САП, которые вернут себе полномочия, потом не придут к ним.

Среди других озвучиваемых пожеланий ряда "слуг" - согласование с мажоритарщиками назначений и увольнений глав местных администраций.

Также нардепам хотелось бы постоянных встреч президента с фракцией и личного представления важных законопроектов.

Как известно, вчера профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект Зеленского. В то же время, ряд депутатов от "СН" заявил, что "это наше последнее голосование" по указанию сверху.

"Мол, если уж необходимо откатить изменения относительно НАБУ и САП ради спасения Украины, то мы проголосуем – но дальше уж как-то справляйтесь без нас", — говорится в журналистском материале.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины впервые после начала войны транслирует свое заседание. Депутаты будут голосовать за возвращение независимости НАБУ и САП.

Ранее сообщалось, что в Мариинском парке в Киеве 31 июля началась мирная акция в поддержку принятия законопроекта №13533, который должен вернуть полномочия и независимость антикоррупционным органам.

Что известно о скандале вокруг антикоррупционных органов

22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил, что власть услышала мнение людей.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Его ВР рассмотрит 31 июля.

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