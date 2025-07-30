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30 июля 2025, 15:45

Возвращение независимости НАБУ и САП: профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект Зеленского

30 июля 2025, 15:45
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Фото: ВРУ
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В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроект президента. Речь идет об усилении независимости антикоррупционных органов

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, комитет Совета по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять президентский законопроект относительно НАБУ и САП сразу за основу и в целом.

Голосование народных депутатов Верховной Рады состоится уже завтра, 31 июля. По словам Гончаренко, если президентский законопроект не наберет достаточное количество голосов, на голосование должны ставить альтернативные.

Напомним, украинцы во многих городах выходили на митинги против закона, ограничивающего работу НАБУ и САП. Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля заявил, что власти видят реакцию общества. Он также отметил, что будет представлен новый законопроект.

Уже впоследствии президент Украины подал новый законопроект. Он отметил, что это гарантии независимости антикоррупционных органов, а также реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.

При этом издание Financial Times писало, что часть депутатов "Слуги народа" не будет голосовать за закон президента Зеленского, потому что они боятся преследований со стороны антикоррупционных органов. Однако по словам спикера Юлии Палийчук, фракция "Слуга народа" поддержит законопроект о возвращении независимости САП и НАБУ. Она отметила, что даже не понимает, откуда СМИ взяли такую информацию, которая не соответствует действительности.

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