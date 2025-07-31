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В четверг, 31 июля, Верховная Рада Украины начала пленарное заседание по рассмотрению президентского законопроекта о возвращении независимости НАБУ и САП

Об этом стало известно во время прямой трансляции "Телеканала Рада", передает RegioNews.

За включение этого проекта в повестку дня проголосовали 319 народных депутатов. Целью документа является отмена ограничений, введенных ранее принятым законом №12414, вызвавших широкую критику среди общественности и международных партнеров.

В этот день заседание парламента впервые за длительное время транслируется в открытом доступе на YouTube канале Верховной Рады. Встреча началась с исполнения Государственного гимна. Один из инициаторов перемен, народный депутат Ярослав Юрчишин, отметил, что с главой парламента Русланом Стефанчуком уже достигнуты договоренности по поиску решений для возобновления полноценных открытых трансляций всех заседаний.

Параллельно с рассмотрением законопроекта в Мариинском парке в Киеве проходит мирная акция с требованием его принятия. Активисты, которые уже протестовали возле театра Франко, также призывают назначить руководителя Бюро экономической безопасности. Протестные выступления начались после того, как 22 июля парламент принял законопроект №12414, а президент Владимир Зеленский его подписал в тот же день. Документ ограничивал независимость антикоррупционных органов, что явилось основанием для массовых протестов в Украине и за рубежом.

Первый законопроект в повестке дня на рассмотрении это возвращение независимости НАБУ и САП

В ответ на общественный резонанс 24 июля Зеленский представил новый законопроект в Верховную Раду, который, по его словам, должен восстановить доверие к антикоррупционной системе. Ожидается, что парламент рассмотрит документ в течение дня, а затем обсудит проект по увеличению расходов на сектор обороны.

Напомним, Верховная Рада поддержала закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП. 22 июля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №12414. Документ, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП.