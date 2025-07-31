"Слуги народу" висували умови для голосування за повернення незалежності НАБУ та САП, — ЗМІ

ілюстративне фото: Вадим Чуприна

Народні депутати від "Слуги народу" висували умови для голосування за президентський законопроєкт, який посилює повноваження НАБУ і САП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на матеріал РБК-Україна.

За інформацією видання низка народних обранців хотіла отримати "гарантії", що НАБУ і САП, які повернуть собі повноваження, потім не прийдуть до них.

Серед інших озвучуваних побажань низки "слуг" — узгодження з мажоритарниками призначень і звільнень голів місцевих адміністрацій.

Також нардепам хотілося б постійних зустрічей президента з фракцією й особистого представлення важливих законопроєктів.

Як відомо, вчора профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт Зеленського. Водночас низка депутатів від "СН" заявила, що "це наше останнє голосування" за вказівкою зверху.

"Мовляв, якщо вже необхідно відкотити зміни щодо НАБУ і САП заради порятунку України, то ми проголосуємо – але далі вже якось справляйтеся без нас", — йдеться в журналістському матеріалі.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України вперше після початку війни транслює своє засідання. Депутати голосуватимуть за повернення незалежності НАБУ та САП.

Раніше повідомлялося, що у Маріїнському парку в Києві 31 липня розпочалася мирна акція на підтримку ухвалення законопроєкту №13533, який має повернути повноваження та незалежність антикорупційним органам.

Що відомо про скандал довкола антикорупційних органів

22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Його ВР розгляне 31 липня.

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