Народный депутат Костюк покидает "Слугу народа" из-за давления во время голосования

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Народный депутат Дмитрий Костюк заявил о своем выходе из парламентской фракции "Слуга народа"

Об этом сообщает RegioNews.

Причиной такого шага он назвал давление и угрозы во время предварительного голосования за законопроект, по словам Костюка, "разрушал независимость НАБУ и САП".

"Нас заставляли голосовать, пугали, говорили: "будет как с Шабуниным"", - объяснил депутат.

Как известно, 22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины Зеленский все равно подписал документ 22 июля

После волны общественного возмущения ряд народных депутатов публично признали, что ошибочно поддержали законопроект №12414.

Напомним, впервые за долгое время Верховная Рада транслирует заседание вживую на YouTube-канале парламента. Началось все с исполнения Гимна Украины. Сегодня народные депутаты должны рассмотреть законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам — НАБУ и САП.