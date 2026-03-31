Семья Тараса Ткача, руководителя Ровенской АЭС, фигурирующего в так называемых "Пленках Миндича", инвестировала в имение под Киевом, приобрела пентхаус в столице и собрала коллекцию автомобилей, среди которых BMW X7 за более 140 тыс. долларов

Об этом идет речь в новом расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

Тарас Ткач всю жизнь работает в структуре НАЭК "Энергоатом". С 2017 по 2025 год возглавлял исполнительную дирекцию по производству и ремонтам, а с сентября прошлого года руководит Ровенской АЭС. Его фамилия фигурирует в прослушках по делу "Мидас", где обсуждали его назначение.

По данным реестров, у самого Ткача только старая квартира на Позняках, Mitsubishi Outlander и земельный участок в селе Ходосовка под Киевом. В то же время журналисты выяснили, что на участке возведено имение в элитном КМ "Горизонт Фемели Клаб", точная площадь и стоимость которого отсутствуют в реестрах.

По ценам застройщика 2020 года дом мог стоить от 11 млн грн (примерно 400 тыс. долларов).

Сам Ткач объяснил журналистам, что не считал точную сумму расходов на дом, потому что работы оплачивались поэтапно и ситуативно. Он добавил, что дом якобы еще не введен в эксплуатацию из-за арестов на земле и незавершенности работ, хотя на фото и видео видно, что дом уже обжит.

Также в 2022-2025 годах на родителей Ткача была оформлена недвижимость в столичном ЖК "Тайм" – квартира площадью 160 кв.м и два паркоместа, которую продали за несколько недель до публикации дела "Мидас".

Родители Ткача также покупали дорогие автомобили: BMW Х6 в 2021 году и BMW X7 XDRIVE 40D в 2025 году. Ткач объяснил, что имущество покупали родители, а часть расходов обеспечили их сбережения после работы на АЭС в Индии.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

