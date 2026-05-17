Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
17 мая 2026, 17:35

Украина в тени крупного соглашения США и Китая: главные последствия

Читайте також українською мовою
Китай настаивает на переговорах, где будут зафиксированы гарантии, прежде всего, для России
Иллюстративное фото: из открытых источников
Поскольку наши комментаторы витают в плену собственных иллюзий, будто бы раздел мира между Америкой и Китаем должен учитывать наши интересы (с какой стати?), перечислю сухой остаток пекинско-вашингтонского кондоминиума.

1. Китай не позволит России проиграть в войне против глобального Запада. Вместо обманывать себя и всех, нам нужно удалить понятие "победа" и настроиться на ничью в лучшем случае, или поражение по плану Зеленского.

2. Китай настаивает на переговорах, где будут зафиксированы гарантии прежде всего для России. Это означает, что война либо закончится с частичным удовлетворением требований россии, либо варианты будут только ухудшаться.

3. Китай не будет поставлять пути оружие и ужесточит контроль за экспортом товаров двойного назначения.

4. Тайвань остается в сфере влияния Китая. Это важно для Си. Трамп молниеносно отступил от Тайваня. И потому:

5. Было четко сказано: если США перестанут поддерживать Тайвань – тогда Китай займет "более настойчивую позицию в отношении Украины. Это означает давление Китая на торговую марку, меркантильно заинтересованную в продолжении войны. Может дойти до ограничения китайского импорта компонентов для производства оружия. Без них "фламинги"и дроны можно будет сдавать в музей.

6. Китай не будет поставлять оружие Ирану напрямую, однако не собирается контролировать реэкспорт оружия третьим странам. В то же время Китай готов проконтролировать, чтобы Иран никогда не имел ядерного оружия.

7. Иран сейчас не блокирует прохождение китайских судов и судов с нефтью для Китая – поэтому Китай настаивает на отмене санкций против Ирана после разблокирования пролива.

8. Китай объявил себя восточным полюсом мира, который не будет диктовать ни Запад, ни Америка.

9. Перед НАТО стоит не Россия как угроза, а ось Китай-Россия-Иран.

10. Китай предупредил: он решительно ответит, если США или Европа введут санкции против китайских компаний. Следовательно: торговля всех со всеми не пострадает. Против Китая никто не попрет.

11. В геополитическом лексиконе появляется термин "китайская экспансия". Если Запад не будет учитывать полноценность позиции Китая и его вассалов-партнеров (россии) – Восток заставит учитывать. И имеет рычаги для этого.

12. Относительно нас: благодаря торговой марке нас разменяют на гораздо худшие сценарии.

Китай Россия Украина Иран США война торговля соглашение гарантии безопасности компании
 
