Фото: Telegram/Желтая лента

Российские власти планируют с июня усилить контроль за банковскими счетами пенсионеров на временно оккупированных территориях Украины, что может повлиять на социальные выплаты и субсидии

Об этом сообщило движение сопротивления "Жовта стрічка", передает RegioNews.

По информации движения, оккупанты намерены учитывать доходы от банковских вкладов пенсионеров при определении права на социальные выплаты. В частности, если доход по депозитам превышает 160 тыс. рублей, с суммы превышения взимается 13% налога на доходы физических лиц.

Также проценты по депозитам планируется учитывать при оценке "финансовой потребности" граждан, что может повлиять на назначение региональных доплат и субсидий.

В результате даже при небольших пенсиях дополнительные доходы по вкладам могут стать основанием для уменьшения или отказа в выплатах.

В "Жовтій стрічці" отмечают, что таким образом российские власти фактически усиливают финансовое давление на пожилых людей на оккупированных территориях, переводя на них экономические нагрузки.

Напомним, глава Кремля Путин подписал закон, предоставляющий так называемым "администрациям" на оккупированных территориях право изымать жилье украинцев, выехавших из этих районов. Эти правила будут действовать до 2030 года.